Испания

Главный тренер мадридцев прокомментировал вылет из Кубка Испании.

Реал вылетел из Кубка Испании после поражения от Реал Сосьедада в результативном матче (3:4). Зинедин Зидан считает, что его команда билась до последнего, но соперник заслужил победу.

"Это футбол. Время от времени дела идут не так, как надо. У нас была сложная игра, мы боролись до конца. Даже уступая 1:4, мы верили в успех. Поздравляю соперника. Мы должны принять поражение. Мы допустили ошибки в обороне, в первом тайме получалось не все. Мне грустно, но ничего не изменить. Будем думать о следующей игре, которая будет в воскресенье.

Четыре гола на своем поле — много, но мы не будем изменять себе. Мы знали, что будет трудно. Соперник заслужил победу. Это больно, ибо проигрывать не любит никто. Нам нужно принять результат", — приводит слова Зидана AS.

Напомним, данное поражение стало для Реала первым в сезоне на Сантьяго Бернабеу.