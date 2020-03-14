Испания

Уругвайский форвард успешно восстанавливается после травмы.

Нападающий Барселоны Луис Суарес получил повреждение мениска правого колена в январе этого года. Уругвайцу потребовалось операция, и он проходит период реабилитации.

Ранее сообщалось, что ключевой форвард "сине-гранатовых" пропустит не менее четырех месяцев, однако, по информации AS, футболист может вернуться на поле гораздо раньше ожидаемых сроков.

Дело в том, что Суарес успешно восстанавливается после травмы, поэтому есть вероятность, что он будет готов сыграть в конце апреля. Уругвайский нападающий уже тренируется по индивидуальной программе и работает с мячом.

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