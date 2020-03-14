Франция

Клубы продолжают уходить на карантин.

Официальный твиттер Барселоны сообщает, что вся команда и персонал клуба прекращают свою работу, а медицинский штаб потребовал от игроков самоизолироваться на время карантина.

О подобных мерах также сообщили в ПСЖ, заявил, что всем представителям клуба необходимо минимизировать перемещение. Изначально, парижане объявили карантин до 16 марта.

Известно, что полностью свою деятельность прекратили команды из Серии А. К примеру, Милан объявил о том, что к тренировочному процессу коллектив вернется не раньше 23-го марта.

Ранее сообщалось, что ФИФА разрешил клубам не отпускать игроков в сборные до окончания эпидемии.