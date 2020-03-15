Колумбийский полузащитник рассматривает варианты продолжения карьеры вне королевского клуба.
Хамес прощается с футболкой Реала, getty images
15 марта 2020, 10:55
Хамес Родригес не получает достаточно игровой практики в Реале и хочет покинуть команду, сообщает Defensa Central.
Мадридцы хотят получить за колумбийского полузащитника порядка 50 миллионов евро.
Источник утверждает, что на Хамеса Родригеса претендуют Эвертон и Вулверхмптон, но платить требуемую сумму они не готовы.
Напомним, что на колумбийца также претендует Ювентус, который готов сделать предложение предстоящим летом.