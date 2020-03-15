Испания

Колумбийский полузащитник рассматривает варианты продолжения карьеры вне королевского клуба.

Хамес Родригес не получает достаточно игровой практики в Реале и хочет покинуть команду, сообщает Defensa Central.

Мадридцы хотят получить за колумбийского полузащитника порядка 50 миллионов евро.

Источник утверждает, что на Хамеса Родригеса претендуют Эвертон и Вулверхмптон, но платить требуемую сумму они не готовы.

Напомним, что на колумбийца также претендует Ювентус, который готов сделать предложение предстоящим летом.