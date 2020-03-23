Испания

О заражении коронавирусом сообщил Фернандо Мартин.

Спустя несколько дней после смерти экс-президента Реала Лоренсо Санса стало известно о болезни еще одного бывшего президента мадридского клуба — сообщает Marca.

О своей болезни сообщил 72-летний Фернандо Мартин Альварес, занимавший пост президента Реала с 27 февраля по 26 апреля 2006 года.

Мартин сменил на посту президента Флорентино Переса и уступил свою должность Луису Гомесу Монтехано, который был временно исполняющим обязанности до выборов, выигранных Рамоном Кальдероном.

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