Испания

Общий годовой оклад футболистов каталонского клуба превышает 391 миллион евро.

В связи с паузой в чемпионате Испании и Лиге чемпионов из-за коронавируса, Барселона была вынуждена временно сократить зарплаты своих футболистов на 70% процентов. Как сообщает AS, именно выплата годовых окладов игрокам является основным источником убытков каталонского клуба.

Общая зарплата всех футболистов первой команды за сезон превышает 391,6 миллионов евро, что составляет 83% от всех расходов Барселоны (больше 469 млн евро).

Заработная плата игроков молодежной команды, в свою очередь, остановилась на отметке 28 млн евро, баскетбольной команды — больше 32 млн евро, а остальная сумма распределена между командами по хоккею на роликах, гандболу и мини-футболу.

Что касается доходов Барселоны, то каталонский клуб получает за сезон 108 млн евро за участие в профессиональных соревнованиях, 262 млн евро — доход от продажи прав на телетрансляции, 255 млн евро — прибыль от рекламных контрактов, 42,9 млн евро — продажа абонементов и членские взносы.

Таким образом, первая команды "сине-гранатовых" ожидаемо является главным источником доходов в клубе — больше 668 млн евро (76%). Общая прибыль от команд по всем видам спорта составляет 875,5 млн евро.

Напомним, ранее Барселона выступила с официальным заявлением по поводу сокращения зарплат.

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