Испания

Клуб может снизить им зарплаты принудительно.

Предложение Барселоны к своим игрокам отказаться от части зарплаты, чтобы уменьшить финансовый пресс на клуб в условиях пандемии коронавируса, не нашло понимания — сообщает AS.

В отличие от многих клубов Европы, в которых игроки согласились пойти на снижение зарплат, а в некоторых сами выступили инициаторами этого, Барселона, тратящая на зарплаты 83% от всех расходов, узнала, что проблемы клуба его звезд не волнуют.

Ожидается, что снижение зарплат может быть осуществлено в принудительном порядке, поскольку в условиях объявленного в Испании чрезвычайного положения клуб имеет на это право. Вот только решится ли президент Хосеп Бартомеу на открытый конфликт с игроками?

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