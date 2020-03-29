Испания

Представители элитного дивизиона Испании не готовы идти на уступки.

Большая часть капитанов Ла Лиги не хочет идти на понижение зарплаты из-за финансовых проблем клубов, которые возникли из-за коронавируса.

Игроки заявили об этом в переговорах с президентом Ассоциации футболистов Испании, утверждает Sport.es.

Отмечается, что такого же мнения придерживаются и представители Сегунды - второго по силе дивизиона страны.

Напомним, что игроки Барселоны не хотят идти на понижение зарплаты из-за того, что в Реале такие меры не предвидятся.