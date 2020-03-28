Испания

Футболисты не доверяют президенту и не собираются прbнимать предложение.

Жозеп Бартомеу по-прежнему пытается договориться с игроками Барселоны о снижении заработной платы, несмотря на отказ.

Согласно информации Marca, футболисты каталонского клуба не хотят принимать предложение из-за того, что в Реале подобные меры не планируются.

Кроме того, руководство так и не предоставило финансовые отчеты, а потому игроки не доверяют Жозепу Бартомеу.

Напомним, что игроки Ювентуса ранее согласились на то, чтобы не получить зарплату за период с марта по июнь.