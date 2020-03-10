Испания

Коронавирус может испортить футбольную жизнь и в Испании.

Следующий тур чемпионата Испании, который запланирован на 13-15 марта, может состояться за закрытыми дверями, сообщает Football Espana cо ссылкой на радиостанцию Cadena Cope.

Такие меры вызваны вспышкой коронавируса. По состоянию на понедельник, 9 марта, количество зараженных в Испании перевалило за тысячу.

Руководство лиги контактировало со всеми автономными правительствами в регионах страны, прежде чем принимать решение.

Отметим, что наиболее из европейских стран от эпидемии пострадала Италия, где из-за вируса был остановлен розыгрыш Серии А и остальных спортивных турниров.