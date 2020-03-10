Коронавирус может испортить футбольную жизнь и в Испании.
Болельщики Реала, фото getty images
10 марта 2020, 01:35
Следующий тур чемпионата Испании, который запланирован на 13-15 марта, может состояться за закрытыми дверями, сообщает Football Espana cо ссылкой на радиостанцию Cadena Cope.
Такие меры вызваны вспышкой коронавируса. По состоянию на понедельник, 9 марта, количество зараженных в Испании перевалило за тысячу.
Руководство лиги контактировало со всеми автономными правительствами в регионах страны, прежде чем принимать решение.
Отметим, что наиболее из европейских стран от эпидемии пострадала Италия, где из-за вируса был остановлен розыгрыш Серии А и остальных спортивных турниров.