Испания

Клубу пока не удалось договориться о земельном участке для нового стадиона.

Компания ADU Mediterraneo SL, собирающаяся выкупить землю, на которой расположен стадион Валенсии Месталья не смогла подобрать для клуба альтернативный вариант для строительства новой арены — сообщил официальный сайт "летучих мышей".

Ранее Mediterraneo обладала эксклюзивными правами на приобретение участка и предложение нового для строительства, теперь же Валенсия начинает сотрудничество с другими компаниями. При этом и Mediterraneo имеет право предлагать свои проекты, которые могут заинтересовать обе стороны.

В условиях пандемии коронавируса Валенсия оказалась в числе наиболее пострадавших клубов. Ранее сообщалось, что число заболевших сотрудников и игроков достигло 25-ти.

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