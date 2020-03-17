Испания

Заразились более трети игроков и сотрудников клуба, побывавших в Милане.

Валенсия сообщила о новых положительных пробах на коронавирус CoVid-19 среди игроков первой команды и технического персонала. Их количество — около 35% среди тех, кто был в Милане на матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты.19 февраля этого года

Во всех случаях наблюдается асимптоматический характер заболевания. Больные находятся дома под медицинским наблюдением, занимаясь согласно предписанному плану.

Ранее было известно о пяти случаях заражения коронавирусом в ФК Валенсия. В частности, среди заболевших оказался защитник Эсекьель Гарай.