Испания

Коронавирус продолжает влиять на европейский футбол во всех аспектах.

Финансовое положение Барселоны может серьезно ухудшиться в связи с пандемией коронавируса, из-за которой практически все европейские чемпионаты взяли бессрочную паузу. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, каталонцы рискуют потерять 100 миллионов евро, если клуб вновь не начнет получать доходы от телетрансляций и прочую прибыль.

Решение руководства "сине-гранатовых" сократить зарплаты футболистам на 70% является следствием потенциальных убытков клуба из-за COVID-19. Благодаря этому Барселона сможет сэкономить порядка 106 миллионов евро.

Интересно, что мадридский Реал, в свою очередь, не планирует снижать оклады игроков. Сообщалось, что именно поэтому футболисты Барселоны отказались от сокращения своих зарплат.

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