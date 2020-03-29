Испания

Клуб получил средства защиты от своего партнера — китайской страховой компании Taiping.

Барселона через свой благотворительный фонд передала 30 тысяч масок в каталонское министерство здравоохранения на борьбу с коронавирусом, сообщил официальный сайт клуба.

Маски, полученные от китайского партнера Taiping, будут распределены между домами престарелых.

Барселона сотрудничает с Taiping в январе – компания является страховым партнером клуба в Китае.

Еще один сине-гранатовый клуб, Леванте, организовал сбор средств на борьбу с коронавирусом. Из собранных средств были приобретены 150 тысяч масок, а также по 6 тысяч защитных очков и костюмов.