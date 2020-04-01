Испания

Нападающий Барселоны не захотел вмешиваться в перепалку соотечественников.

Антуан Гризманн прокомментировал конфликт между Каримом Бензема и Оливье Жиру. Нападающий Барселоны отказался явно выбирать чью-то сторону, но отметил, что Жиру помог выиграть французам чемпионат мира.

"Я не буду комментировать ситуацию, из-за этого могут быть проблемы. Мне нравится Оливье Жиру, он — хороший игрок, который помог Франции выиграть чемпионат мира. Это важно", — приводит слова Гризманна Le10Sport.

Напомним, что Бензема сравнил себя машиной Формулы-1, а Жиру — с картингом. Нападающий Челси же едко подметил, что он — картинг с медалью чемпиона мира.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.