Испания

Уругвайский форвард был огорчен различной информацией, которая появлялась в прессе.

Барселона приняла решение сократить зарплаты своим футболистам из-за нестабильной финансовой ситуации, причиной которой стала пандемия коронавируса.

До этого в СМИ сообщалось о нежелании некоторых игроков "сине-гранатовых" идти на такие меры. Форвард каталонского клуба Луис Суарес, в свою очередь, опроверг данную информацию.

"О снижении зарплат в команде было сказано много обидных слов. Люди говорили, что игроки не хотят принимать эти условия, в то время как мы пытались найти лучшее решение для клуба".

"Больно, когда люди говорят такие вещи, потому что мы всегда были первыми, кто хотел достичь соглашения, поскольку мы знаем, как клуб переживает эти нелегкие для всех времена".

"Никто в команде не отказывался от сокращения зарплаты. Между игроками и клубом было достигнуто взаимное соглашение. Капитаны говорили с президентом, и никто не был против", — приводит слова Суареса Goal со ссылкой на Sport 890.

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