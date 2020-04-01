Испания

Мероприятие посмотрели более 50 миллионов зрителей из 182 стран мира.

Ла Лига подсчитала прибыль с субботнего онлайн-фестиваля – 1 003 532 евро, сообщила организация на своем официальном сайте.

В фестивале приняли участие ряд артистов со всего мира, в том числе – исполнитель песни Despacito Луис Фонси. Также были зайдествованы футболисты – Хоакин, Серхио Рамос, Жерар Пике и Коке.

Концерт транслировался в 182 странах мира как на телевидении, так и на интернет-платформах. Его посмотрели более 50 миллионов человек.

На собранные средства планируется закупить 115 аппаратов искусственной вентиляции легких, 1 435 000 масок, 12 595 защитных костюмов и 500 000 перчаток.

На данный момент в Испании 102 136 подтвержденных случаев коронавируса – почти четверть от всех в Европе (450 611).