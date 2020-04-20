Испания

"Летучие мыши" присоединились к другим испанским клубам.

Валенсия пришла к соглашению с футболистами и тренерским штабом относительно снижения заработной платы, сообщает официальный сайт клуба.

Таким образом, левантийцы присоединились к Барселоне, Реалу, Атлетико, Севилье, Бетису, Вильярреалу, Реалу Сосьедад и Атлетику.

Валенсия воспользовалась процедурой для аналогичных возникшей ситуации в Испании (ERTE). Согласно этому протоколу, клубы могут отменять действия контрактов или урезать зарплату.

Напомним, что судьба сезона-2019/20 в Испании решится 25 апреля.