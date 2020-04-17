В связи с пандемией коронавируса европейские клубы рассматривают всевозможные сценарии, на случай, если сезон будет аннулирован или не доигран. Федерация футбола Испании – не исключение. RFEF разработала запасной план, если сезон будет не доигран – он затрагивает распределение мест в еврокубках.

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Испанская федерация футбола допустит в Лигу чемпионов Барселону, Реал, Севилью и Сосьедад, если этот сезон Примеры не будет доигран. Такой расклад не устраивает Валенсию, которая ныне расположилась на седьмой строчке в чемпионате. При таком раскладе "летучие мыши" рискуют потерять 50 миллионов евро, что станет серьезным ударом по клубу. При этом, за последние два сезона в Лиге чемпионов, Валенсия заработала более 60 миллионов.

Руководство Валенсии обратилось в УЕФА с жалобой, а копию обращения отправила в RFEF. Клуб считает, что у президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса нет таких полномочий, чтобы принимать такие решения.

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Примечательно, что другая команда Ла Лиги Атлетико может получить специальное приглашение для участия в соревновании от УЕФА. Организация учтет, что мадридский клуб выступал в финалах ЛЧ в 2014 и 2016 годах.  

Ранее сообщалось, что УЕФА определился с датой начала нового сезона Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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