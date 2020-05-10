Испания

Мадридцы в ближайшее время займутся утверждением новых соглашений с игроками.

Реал в следующие несколько месяцев собирается договориться о новом контракте с Каземиро. Срок соглашения будет до лета 2023 года, сообщает Mundo Deportivo.

Источник уверяет, что решение насчет продления контрактов с Серхио Рамосом и Лукой Модричем еще не принято. Мадридцы смогут предложить соглашения только на один год. Испанец же желает получить двухлетний контракт.

В составе Реала имеются еще два игрока, контракты которых истекают в конце следующего сезона, — Хамес Родригес и Лукас Васкес.

Напомним, что в летнее трансферное окно руководство Реала намерено расстаться с рядом футболистов.