Испания

Еще один гранд испанского футбола близок к возвращению к тренировкам.

Все игроки и сотрудники Реала прошли тест на коронавирус и получили отрицательный результат, сообщает ESPN.

Игроки мадридцев смогут приступить к минимальным тренировкам уже в ближайший понедельник, 11 мая.

Реал после 27 сыгранных матчей находится на второй строчке турнирной таблицы с 56 набранными баллами.

Напомним, что игроки Барселоны уже приступили к тренировочным занятиям.

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