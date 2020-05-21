Испания

Мадридцы готовы отпустить талантливого полузащитника только за солидную сумму.

Реал оценил трансферную стоимость Оскара Родригеса, который этот сезон проводит в Леганесе на правах аренды, в 20 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.

Источник утверждает, что на 21-летнего игрока претендуют Вулверхэмптон, Лацио и Шальке.

Оскар Родригес провел 28 поединков в этом сезоне в футболке Леганеса, забив семь голов и сделав две результативных передачи.

Напомним, что Реал хочет расстаться с еще одним полузащитником, Хамесом, переход которого в Атлетико уже почти согласован.