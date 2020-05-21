Мадридцы готовы отпустить талантливого полузащитника только за солидную сумму.
Оск Родригес, getty images
21 мая 2020, 10:59
Реал оценил трансферную стоимость Оскара Родригеса, который этот сезон проводит в Леганесе на правах аренды, в 20 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.
Источник утверждает, что на 21-летнего игрока претендуют Вулверхэмптон, Лацио и Шальке.
Оскар Родригес провел 28 поединков в этом сезоне в футболке Леганеса, забив семь голов и сделав две результативных передачи.
Напомним, что Реал хочет расстаться с еще одним полузащитником, Хамесом, переход которого в Атлетико уже почти согласован.