Испания

"Сине-гранатовые" внимательно следят за перспективным игроком.

Барселона собирается переманить восходящую звезду Севильи Диего Талаверона, сообщает Mundo Deportivo.

18-летний уроженец Андалусии высоко ценится клубом, забив в сезоне 2019/20 22 гола в футболке Севильи Б.

Источник утверждает, что на Талаверона также претендуют другие клубы Ла Лиги. Кроме того, есть интерес из АПЛ.

Отметим, что "сине-гранатовые", в свою очередь, могут потерять одного из своих талантов.