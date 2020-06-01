Испания

Французский защитник восстановился после травмы.

Барселона в понедельник, 1-го июня, приступила к тренировкам в общей группе, на которой был замечен Самуэль Умтити, сообщает As.

Французский защитник три недели восстанавливался три недели после повреждения, полученного на второй день после возобновления индивидуальных сессий.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 16 поединков в футболке "сине-гранатовых".

Напомним, Барселона готова расстаться с Самуэлем Умтити, если кто-то предложит 30 миллионов евро.