Испания

Спортивный арбитражный суд в Лозанне признал претензии Сантоса безосновательными.

Обвинения Сантоса в адрес Барселоны по поводу нарушений при трансфере Неймара Спортивный арбитражный суд в Лозанне не принял — сообщил официальный сайт Барселоны.

Сантос требовал, чтобы Барселона заплатила бразильскому клубу 61 миллион 295 тысяч евро в качестве компенсации за то, что каталонцы "поспособствовали" уходу Неймара, и трансферного бана для чемпиона Испании.

Однако суд в Лозанне, ознакомившись с материалами дела, постановил, что уход Неймара из Сантоса состоялся по общему согласию сторон, при этом выплаты отцу футболиста и компании N&N признаны законными и не повлиявшими на решение Неймара-младшего покинуть Сантос.

Неймар перешел в Барселону из Сантоса в 2013 году за 88 миллионов евро.