Италия

Нападающий Лилля Виктор Осимхен нарасхват у представителей Серии А.

Очередным претендентом на форварда Лилля Виктора Осимхена в Италии стал Милан — сообщает Football Italia со ссылкой на свои источники в Нигерии.

На нигерийского нападающего давно претендует Наполи, а недавно в борьбу включился Интер.

По разным данным Лилль хочет получить за Осимхена от 50-ти до 80 миллионов евро. Для Милана это дорого, но «россонери» могут предложить взамен несколько игроков, чтобы снизить цену.

В нынешнем сезоне 21-летний Виктор сыграл 38 матчей за Лилль во всех турнирах и забил 18 мячей.