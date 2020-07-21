Испания

Президент мадридцев желает надолго сохранить французского тренера.

Флорентино Перес высоко ценит работу, которую проделал Зинедин Зидан и хочет сохранить тренер на много лет.

Президент мадридцев видит во французе аналог Алекса Фергюсона в Манчестер Юнайтед, сообщили в эфире El Chiringuito.

Отметим, что контракт Зинедина Зидан со "сливочными" рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, что французский тренер выигрывает трофей каждые 19 матчей во главе Реала.