Испания

Португальский защитник Тьерри Коррейя стал одним из самых провальных трансферов Валенсии.

Тьерри Коррейя не оправдывает вложений, сделанных в него Валенсией — уверена Marca.

Правый защитник, который может сыграть и слева, был приобретен Валенсией у лиссабонского Спортинга летом 2019 года за 12 миллионов евро.

21-летний футболист провел за "летучих мышей" 2 полных матча в чемпионате (Валенсия пропустила в них 6 мячей) и 20 минут против Аякса на Месталье (0:3). Также он принял участие в двух матчах Кубка Испании против Логроньеса и Культурал Леонеса.

Как подсчитало испанское издание, одна минута его пребывания на поле стоит Валенсии, с учетом зарплаты, 10 000 евро.

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