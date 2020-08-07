Наконец-то состоялся заключительный поединок регулярного сезона в Сегунде.
фото laliga.es
07 августа 2020, 23:05
В скандальном матче второго по силе дивизиона Испании встречались Депортиво и Фуэнлабрада.
Ла-корунцы еще перед матчем утратили математические шансы сохранить прописку в Сегунде по спортивному принципу.
Фуэнлабраде, в свою очередь, было достаточно набрать один балл, чтобы принять участие в плей-офф за выход в Ла Лигу.
Гости забили первыми в дебюте встречи, но Депортиво перевернул ход поединка в заключительные минуты и добился победы, которая оставила Фуэнлабраду на седьмом месте.
Депортиво же готов и дальше бороться за сохранение места в Сегунде, но уже бюрократическим путем.