Испания

Наконец-то состоялся заключительный поединок регулярного сезона в Сегунде.

В скандальном матче второго по силе дивизиона Испании встречались Депортиво и Фуэнлабрада.

Ла-корунцы еще перед матчем утратили математические шансы сохранить прописку в Сегунде по спортивному принципу.

Фуэнлабраде, в свою очередь, было достаточно набрать один балл, чтобы принять участие в плей-офф за выход в Ла Лигу.

Гости забили первыми в дебюте встречи, но Депортиво перевернул ход поединка в заключительные минуты и добился победы, которая оставила Фуэнлабраду на седьмом месте.

Депортиво же готов и дальше бороться за сохранение места в Сегунде, но уже бюрократическим путем.