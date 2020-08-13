Испания

Француз не принял предложение каталонского клуба.

Бывший тренер Арсенала Арсен Венгер отказался от предложения возглавить Барселону, сообщает портал Le10 Sport.

Каталонский клуб находится в поисках нового тренера перед началом следующего сезона и рассматривал возможность приглашения Венгера. Француз провел предварительные переговоры с "сине-гранатовыми", но ответил отказом.

Напомним, Венгер находится без работы с 2018 года, когда он покинул лондонский клуб.

Ранее сообщалось, что Барселона также рассматривает вариант с назначением Лорана Блана.