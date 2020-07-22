Испания

Лоран Блан может стать преемником Кике Сетьена на посту главного тренера Барселоны.

Барселона начала отбор потенциальных сменщиков Киве Сетьену, и среди них одним из фаворитов является Лоран Блан — сообщает L'Equipe.

После неудач в чемпионате и Кубке Испании руководство Барселоны решило дать возможность Кике Сетьену доработать сезон с первой командой, однако в случае провала и в Лиге чемпионов, специалиста наверняка уволят.

Кандидатуру Блана поддерживает спортивный директор Барселоны Эрик Абидаль, при этом его "протеже" слухи связывают с Валенсией, Севильей, Галатасараем и другими командами.

54-летний Блан выступал за Барселону как игрок в сезоне-1996/97, а в качестве тренера работал с Бордо, национальной сборной Франции и ПСЖ.