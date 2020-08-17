Мы продолжаем открывать неделю рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Сразу просим прощения у авторов других смешных комментариев, которые не попали в сегодняшний обзор. Надеемся на понимание того, что мониторинг всех комментариев во всех новостях, даже за такой крошечный период как семь последних дней — дело, которое занимает уйму времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения и прекрасного настроения.

Андрей Ярмоленко, не ведись!

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что получил положительный тест на коронавирус.

Прирожденный адвокат:

Криштиану Роналду стал лучшим футболистом Ювентуса в сезоне-2019/20.

Нет, по версии "старой синьоры".

Ответ: Когда Месси нет в Серии А, но нужно конкурировать с каким-то аргентинцем.

Манчестер Юнайтед рассматривает Усмана Дембеле в качестве альтернативы Джейдону Санчо.

Это ко всей Барселоне относится:

Нападающий Эмиль Робак, выступающий за клуб Златана Ибрагимовича, может перейти в Милан.

И добавить нечего. По фактам:

Некогда перспективному форварду Марио Балотелли на прошлой неделе исполнилось уже 30 лет. В честь этого мы подготовил тест, чтобы читатели смогли проверить свои знания о скандальном итальянце.

У вас 3 из 5:

По информации издания AS, полузащитник Лука Модрич готов пойти на понижение зарплаты, чтобы не быть обузой для Реала.

Это Озил слил данную схему Бэйлу или наоборот?

Кстати, что касается Месута Озила, то он категорически отказывается покидать Арсенал и намерен отработать свой контракт до конца: "Я буду решать, когда уходить, а не другие люди".

Никто не сомневался:

За последнюю неделю появилось множество слухов об интересе к футболистам Динамо со стороны клубов Серии А. Например, сообщалось, что Томаш Кендзера привлек внимание Ромы.

"Мы вам перезвоним".

Бавария уничтожила Барселону на пути в полуфинал Лиги чемпионов, забив в ворота соперника восемь голов (8:2).

В комментариях было действительно горячо (18+):

Аталанта заинтересована в приобретении полузащитника Шахтера Тайсона.

Арсенал объявил о подписании на правах свободного агента полузащитника Виллиана, у которого завершился контракт с Челси.

Скоро все игроки Челси жилье в Северном Лондоне будут искать. На перспективу...

Манчестер Сити сенсационно вылетел из Лиги чемпионов от Лиона (1:3). Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола прокомментировал неудачу следующим образом: "Однажды мы пробьемся в полуфинал Лиги чемпионов".

CAS бы был в полнейшем недоумении:

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес признался, что чуть более года назад у него были предложения из Италии: "Мне несколько раз звонили из Серии А".

Севилья одержала верх над Манчестер Юнайтед и пробилась в финал Лиги Европы, где встретится с победителем противостояния Шахтер — Интер.

Есть смысл дальше играть?)

До рекорда Барселоны совсем немного оставалось:

Никита Евтушенко, Football.ua