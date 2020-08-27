Чилийский полузащитник до сих пор может перебраться в Серию А.
Артуро Видаль, getty images
27 августа 2020, 00:37
Интер вновь вступил в переговоры с Барселоной относительно трансфера Артуро Видаля, сообщает журналист Фабрицио Романо.
В чилийском полузащитник лично заинтересован главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте.
Артуро Видаль в этом сезоне провел 43 поединка, забив восемь голов и сделав три результативные передачи.
Напомним, что Барселона ранее уведомила опытного футболиста о том, что в нем не нуждается.