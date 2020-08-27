Интер вновь вступил в переговоры с Барселоной относительно трансфера Артуро Видаля, сообщает журналист Фабрицио Романо.

В чилийском полузащитник лично заинтересован главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте.

Артуро Видаль в этом сезоне провел 43 поединка, забив восемь голов и сделав три результативные передачи.

Напомним, что Барселона ранее уведомила опытного футболиста о том, что в нем не нуждается.