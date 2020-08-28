Испания

Клуб из Ла-Коруньи отказывается мириться с вылетом в третий дивизион.

Верховный спортивный совет Испании не удовлетворил просьбу Депортиво расширить Сегунду до 24 команд и оставить клуб во втором дивизионе. Однако галисийцы не сдаются. Они намерены обратиться в гражданский суд.

"Мы подадим апелляцию. И Нумансия (еще один клуб, который претендовал на сохранение прописки в Сегунде – прим.) к нам присоединится", — цитирует юриста Депортиво Оскара Раму AS.

"Наша цель – парализовать старт сезона, чтобы не навредить нашему клубу еще больше. В делах подобного рода нам предоставят ответ в течение четырех-пяти дней", — добавил Рама.

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Депортиво по итогам прошлого сезона вылетел в Сегунду Б, однако клуб отказывается принимать понижение в классе. Дело в том, что в последнем туре был грубо нарушен регламент – матч галисийцев против Фуэнлабрады был сыгран на несколько недель позже остальных игр из-за коронавируса в стане мадридцев. При этом даже победа в этой игре не спасла Депортиво от вылета.