Испания

Украинский голкипер будет числиться во второй команде мадридцев, но тренироваться со взрослым составом.

Андрей Лунин попал в заявку Кастильи на следующий сезона, сообщает испанское издание AS.

Такая же судьба постигла и Родриго, однако оба футболиста будут тренироваться с первой командой.

"Королевский клуб" сделал это для того, чтобы сэкономить место в заявке.

Во второй половине прошлого сезона Лунин выступал на правах аренды в Овьедо, где провел 21 поединок и пропустил 19 голов.

Ранее сообщалось, что Лунин будет выступать в составе Реале под 13-м номером.