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Главный тренер сборной Украины лестно отозвался о молодом голкипере.

Андрей Шевченко выразил огромное доверие Андрею Лунину. Главный тренер сборной Украины уверен, что голкипер готов к новым вызовам.

"У Лунина большой потенциал, поэтому он вернулся в Реал. Я думаю, что он готов к вызову, как в своей команде, так и в сборной. Он сыграл за нас пару поединков и показал свой уровень. Я ему очень доверяю.

Атакующая линия Испании? Я думаю, у Луиса Энрике достаточно решений в отношении нападения. У него есть много вариантов на выбор среди высококлассных игроков. Уровень футбола в Испании очень высок, что демонстрирует ее каждый сезон в Европе", — приводит слова Шевченко Marca.

Напомним, матч Испания — Украина состоится сегодня, шестого сентября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.