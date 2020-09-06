Голкипер дал комментарий перед игрой второго тура Лиги наций.
Андрей Лунин, фото УАФ
06 сентября 2020, 15:29
Андрей Лунин считает, что эмоциональный уровень сборной Испании находится на очень высоком уровне.
"Для меня вызов в национальную команду — когда ты работаешь в течение месяцев и лет, тебя замечают и выделяют среди лучших, чтобы вызвать в сборную. Это большая честь — попадать в список из 20-30-ти лучших футболистов своей страны.
В Лиге наций-2020/2021 больше всего жду игру с Испанией. На эмоциональном уровне я еще не сталкивался с такой топовой командой. Сыграть против нее было бы чем-то особенным для меня. Мой кумир в футболе — Икер Касильяс. Это пример вратаря, он всю свою карьеру был достоин играть за такой клуб, как Реал", — приводит слова Лунина официальный сайт УАФ.
Напомним, матч Испания — Украина состоится сегодня, шестого сентября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.