Лига наций

Голкипер дал комментарий перед игрой второго тура Лиги наций.

Андрей Лунин считает, что эмоциональный уровень сборной Испании находится на очень высоком уровне.

"Для меня вызов в национальную команду — когда ты работаешь в течение месяцев и лет, тебя замечают и выделяют среди лучших, чтобы вызвать в сборную. Это большая честь — попадать в список из 20-30-ти лучших футболистов своей страны.

В Лиге наций-2020/2021 больше всего жду игру с Испанией. На эмоциональном уровне я еще не сталкивался с такой топовой командой. Сыграть против нее было бы чем-то особенным для меня. Мой кумир в футболе — Икер Касильяс. Это пример вратаря, он всю свою карьеру был достоин играть за такой клуб, как Реал", — приводит слова Лунина официальный сайт УАФ.

Напомним, матч Испания — Украина состоится сегодня, шестого сентября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.