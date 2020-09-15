Испания

Боснийский полузащитник доволен перспективой игры с Месси.

Миралем Пьянич рассказал о первых эмоциях после перехода в Барселону и возможности играть с Лионелем Месси.

"Для меня было важно играть вместе с такими крупными игроками, как Криштиану Роналду и Тотти, которые, например, были лучшими в свое время. Теперь у меня есть возможность играть вместе с инопланетянином. Но я хочу получить удовольствие от игры со всеми. У нас будет 25 игроков в команде, и все будут важны. Я верю в дух команды, и это будет важно для достижения наших целей.

Уход Месии? Со стороны, конечно, я следил и читал все, но я никогда не видел Лео вне Барселоны, потому что он вырос здесь, он так много сделал в этом клубе, и я думаю, что он закончит свою карьеру здесь, потому что он великий чемпион, победитель, и это его дом. Честно говоря, я вижу его только здесь, в другой футболке это было бы странно. Он кажется счастливым. Он, возможно, лучший игрок всех времен, и это здорово, что он с нами", — приводит слова боснийца Sport.es.

Напомним, что Миралем Пьянич получил в Барселоне игровой номер Андреса Иньесты.