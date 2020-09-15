Барселона официально представила Миралема Пьянича.
Миралем Пьянич, скриншот видео официального Твиттера Барселоны
15 сентября 2020, 15:57
Миралема Пьянича официально представили в качестве игрока Барселоны — сообщил официальный сайт клуба.
В составе переживающего непростые времена гранда Пьянич будет выступать под номером 8 — под которым в свое время выступал легендарный Андрес Иньеста.
"Я очень рад и горд, что присоединился к Барселона, – сказал Пьянич. – Для меня большая честь делить раздевалку с великими звездами этого великого клуба".
Ранее сообщалось, что уже после трансфера из Ювентуса в Барселону полузащитник заболел COVID-19, но уже выздоровел и приступил к тренировкам.