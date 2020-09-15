Испания

Барселона официально представила Миралема Пьянича.

Миралема Пьянича официально представили в качестве игрока Барселоны — сообщил официальный сайт клуба.

В составе переживающего непростые времена гранда Пьянич будет выступать под номером 8 — под которым в свое время выступал легендарный Андрес Иньеста.

"Я очень рад и горд, что присоединился к Барселона, – сказал Пьянич. – Для меня большая честь делить раздевалку с великими звездами этого великого клуба".

📍 Camp Nou

💙❤️ #PjanicCuler



📺 Segueix la presentació EN DIRECTE a Barça TV+ 👉 https://t.co/7iTtWwqKNM pic.twitter.com/i8xVMD9uDs — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) September 15, 2020

Ранее сообщалось, что уже после трансфера из Ювентуса в Барселону полузащитник заболел COVID-19, но уже выздоровел и приступил к тренировкам.