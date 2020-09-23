Испания

Хавбека каталонского клуба рассказал о подготовке к сезону.

Полузащитник Барселоны Серхи Роберто поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером Рональдом Куманом.

"Матч с Баварией сложно забыть. У нас было самое ужасное лето, которое только можно представить. После матча мы больше не хотели выходить на поле.

Но под руководством нового тренера мы усердно готовимся к новому сезону. Он готовит нас тактически, а сами тренировки очень продолжительные. Он смотри на вещи очень ясно, что хорошо для команды. Я полностью доверяю тренеру и партнерам по команде", – приводит слова Роберто издание AS со ссылкой на радиостанцию RAC 1.

Барселона стартует в новом сезоне Примеры домашним матчем с Вильярреалом, который запланирован на 27 сентября.