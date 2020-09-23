Испания

Переход в Атлетико для Луиса Суареса уже дело решенное.

Луис Суарес твердо решил покинуть Барселону и уже попрощался на базе с игроками и персоналом — сообщил в своем Твиттере журналист RAC1 Жерар Ромеро.

Прощание выдалось эмоциональным, и Суарес даже не удержался от слез.

Ранее сообщалось, что 33-летний уругваец и Барселона согласовали условия разрыва контракта, однако переход Луиса в Атлетико пока не состоялся.

За 6 сезонов в Барселоне Суарес провел 283 матча, в которых забил 198 мячей и отдал 109 результативных передач.