Француз прокомментировал победный результат для "сливочных".
Зинедин Зидан, Getty Images
24 октября 2020, 22:25
Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился своим мнением о победе над Барселоной (3:1) в Эль Класико.
"Не знаю, справедливой ли была критика. Могу лишь сказать, что я горжусь своей командой.
Куртуа дважды нас спас, но и у нас были возможности забить четыре гола. Я рад, что мы гарантировали три очка.
Мы здесь не для того, чтобы отвечать критикам, а чтобы показывать свою игру и верить в то, что мы делаем.
Горжусь тем, что нам удалось. Мы компактно защищались и атаковали на скорости", – рассказал Зидан в комментарии изданию Marca.
Ранее сообщалось, что Зидан получил два матча, чтобы исправить ситуацию в Реале.