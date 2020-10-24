Испания

Француз прокомментировал победный результат для "сливочных".

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился своим мнением о победе над Барселоной (3:1) в Эль Класико.

"Не знаю, справедливой ли была критика. Могу лишь сказать, что я горжусь своей командой.

Куртуа дважды нас спас, но и у нас были возможности забить четыре гола. Я рад, что мы гарантировали три очка.

Мы здесь не для того, чтобы отвечать критикам, а чтобы показывать свою игру и верить в то, что мы делаем.

Горжусь тем, что нам удалось. Мы компактно защищались и атаковали на скорости", – рассказал Зидан в комментарии изданию Marca.

Ранее сообщалось, что Зидан получил два матча, чтобы исправить ситуацию в Реале.