Лига наций

Гарет Бэйл снова готов помочь своей национальной команде.

Нападающий Тоттенхэма Гарет Бэйл получил вызов в сборную Уэльса на матчи Лиги наций в ноябре — сообщает ВВС.

Бєйл получил травму в сентябрьском матче Лиги наций против Болгарии, а в октябре попросил не вызывать его в сборную для того, чтобы восстановить свою физическую форму для того, чтобы успешно вернуться в Тоттенхэм.

Теперь Гарет уже снова забивает в составе "шпор" и вместе с Аароном Рэмси из Ювентуса, травмировавшимся в октябре, получил вызов от Роберта Пэйджа, заменяющего в сборной арестованного Райана Гиггза.

Сборная Уэльса сыграет товарищеский матч с командой США 12 ноября, а затем в Лиге наций встретится с Ирландией (15 ноября) и Финляндией (18 ноября). После четырех туров валлийцы лидируют в группе В4 с 10-ю очками, на 1 очко опережая Финляндию и на 8 — Ирландию.