Полузащитник Атлетико Лукас Торрейра изолирован.
Лукас Торрейра, Getty Images
18 ноября 2020, 21:02
Очередной жертвой вспышки коронавируса в сборной Уругвая стал Лукас Торрейра — сообщил официальный сайт Атлетико.
Торрейра не был в официальном списке, обнародованном федерацией футбола Уругвая. Заболевание было выявлено уже после того, как полузащитник вернулся в Мадрид и, согласно протоколу безопасности, сдал тест, который оказался положительным.
У Лукаса нет никаких симптомов заболевания, в настоящее время он находится на самоизоляции дома.
Таким образом, перед важнейшим матчем 10-го тура чемпионата Испании против Барселоны Атлетико потерял двух ключевых игроков, Луиса Суареса и Лукаса Торрейру, из-за COVID-19.