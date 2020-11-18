Испания

Полузащитник Атлетико Лукас Торрейра изолирован.

Очередной жертвой вспышки коронавируса в сборной Уругвая стал Лукас Торрейра — сообщил официальный сайт Атлетико.

Торрейра не был в официальном списке, обнародованном федерацией футбола Уругвая. Заболевание было выявлено уже после того, как полузащитник вернулся в Мадрид и, согласно протоколу безопасности, сдал тест, который оказался положительным.

У Лукаса нет никаких симптомов заболевания, в настоящее время он находится на самоизоляции дома.

Таким образом, перед важнейшим матчем 10-го тура чемпионата Испании против Барселоны Атлетико потерял двух ключевых игроков, Луиса Суареса и Лукаса Торрейру, из-за COVID-19.

