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К "изолятору" сборной Уругвая присоединились еще 2 футболиста и 5 работников команды.

Четвертый тур отборочного раунда ЧМ-2022 в Южной Америке ознаменовался для сборной Уругвая новыми заболевшими — сообщает Marca.

К Луису Суаресу, Родриго Муньосу, Матиасу Винье и пресс-атташе сборной присоединились нападающий Диего Росси, защитник Алексис Ролин и пять сотрудников команды.

В четвертом туре Уругвай проиграл дома Бразилии и делит четвертое-пятое места с Парагваем.

Пятый тур отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке запланирован на конец марта 2021 года.