Испания

Тренер дал комментарий перед игрой против "быков".

ПСЖ примет Лейпциг в поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Томас Тухель, что данный поединок станет финалом группы.

"Хотим победить, нас ждет финал этого группового этапа. Я определенно хочу, чтобы мы играли смелее и пытались забить, а не боялись проблем и жались к своим воротам.

Мы должны найти двух игроков, которые способны помочь нам в центре поля, если решим играть по схеме 4-4-2, но не исключено, что используем модель 4-3-3. Мы играли так в Лейпциге и в четвертьфинале прошлого розыгрыша. У нас два варианта. Посмотрим, кто будет готов выйти на поле.

Неймар? Это наш ключевой игрок. Физически он не готов на 100%, но завтра сыграет с первых минут. Он способен справиться с давлением как физически, так и психологически", — приводит слова немца официальный сайт УЕФА.

Матч ПСЖ — Лейпциг запланирован на вторник, 24 ноября. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.