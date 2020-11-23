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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

Адама Траоре считает, что его убрали из основы Вулверхэмптона из-за непродления контракта.

Проблема в том, что он не португалец?

Матч Швейцария — Украина официально отменили из-за помещения нашей команды на карантин. Football.ua подготовил для вас список возможных вариантов развития событий.

Факты:

Карлос Тевес получил желтую карточку на третьей секунде матча чемпионата Аргентины.

У крайнего полузащитника Динамо Жерсона Родригеса выявили COVID-19.

У Цитаишвили появился еще один конкурент:

Нападающий Оливье Жиру будет настаивать на уходе из Челси в январе.

Гарет Бэйл обеспокоен после общения с Мэттом Доэрти, заразившегося коронавирусом.

Так вот почему Гарет не играл с Ман Сити...

Полузащитник Ливерпуля Жоржиньо Вейналдум попал в сферу интересов Интера.

Мы собрали комментарии швейцарских журналистов и болельщиков об отмененной игре сборной Украины против Швейцарии в рамках Лиги наций.

Устанут цензурить.

Бывший президент УПЛ Томас Гримм, который является швейцарцем, считает, что матч между сборными Швейцарии и Украины нужно было проводить.

Голкипер сборной Бельгии и мадридского Реала Тибо Куртуа умудрился пропустить курьезный гол в матче Лиги наций против Дании.

Где-то я это уже видел:

А, всё:

Один из кандидатов в президенты Барселоны Виктор Фонт заявил, что готов подписать Серхио Рамоса в случае своего избрания: "Мог бы подписать Рамоса, если об этом попросит Хави".

Паулу Фонсека останется в Роме, если добудет путевку в Лигу чемпионов.

Прогнозы экспертной комиссии для мистера Зорро неутешительные:

Голкипер Милана Чиприан Тэтэрушану принял решение попрощаться со сборной Румынии и продолжить выступления только на клубном уровне.

Владельцы VAR требуют у Mediapro, Hawk-Eye, FIFA, UEFA, RFEF и других федераций немедленно прекратить использование технологии.

Нападающий молодежной команды немецкого Шальке и юношеской сборной Украины Игаль Брук рассказал, что мог оказаться в донецком Шахтере: "Мог подписать контракт с Шахтером, но родители сказали, что не смогу жить в Украине".

Всего лишь Нидерланды нужно пересечь...

Нападающий Ливерпуля Диогу Жота еще в 2016 году мог пополнить состав Арсенала, но выбрал мадридский Атлетико.

Большое спасибо доброму человеку от всей редакции!

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд, получивший накануне награду Golden Boy-2020, оценил большой талант своего 16-летнего партнера Юссуфы Мукоко: "Он — самый большой талант мирового футбола на данный момент".

Тут появились некоторые вопросы к возрасту:

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо прокомментировал победу своих подопечных над Манчестер Сити: "Тоттенхэм не будет бороться за титул АПЛ".

К Себальосу, опровергавшему стычку с Давидом Луисом, это тоже относится.

Никита Евтушенко, Football.ua