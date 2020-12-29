Испания

Бывший тренер "сине-гранатовых" поделился подробностями ухода из каталонского клуба.

Экс-наставник тренер Барселоны Кике Сетьен рассказал, как изменилась его жизнь после ухода из каталонского клуба.

"Если удается абстрагироваться от всего, что я и сделал, ты сможешь жить спокойно.

После отставки из Барселоны я поменял номер телефона. Меня до сих пор останавливают на улицах или просят об интервью, но я стараюсь оставаться собой.

Статистика показывает, что мы с самого начала улучшили многие аспекты игры. Мы выигрывали больше единоборств на половине поля соперника, дольше владели мячом, делали больше передач. Все это – объективная статистика", – цитирует Сетьена Marca.

Ранее Сетьен заявлял, что согласился вернуться в Барселону.