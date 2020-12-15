УЕФА предлагает выбрать лучший гол осенней части Лиги чемпионов-2020/21.
Лука Модрич, Getty Images
15 декабря 2020, 00:35
Не мудрствуя лукаво, УЕФА просто решил в качестве номинантов представить лучшие мячи каждого из шести туров группового раунда.
В список претендентов таким образом попали гол Луки Модрича (Реал) в ворота Шахтера, Йосуа Киммиха (Бавария) — Локомотиву, Магомеда Сулейманова (Краснодар) — Севилье, Бруну Фернандеша (Манчестер Юнайтед) — Истанбул Башакшехиру, Антуана Гризмана (Барселона) — Ференцварошу и Неймара (ПСЖ) — Истанбул Башакшехиру.
Проголосовать за лучший гол группового этапа Лиги чемпионов можно на официальном сайте УЕФА.