Не мудрствуя лукаво, УЕФА просто решил в качестве номинантов представить лучшие мячи каждого из шести туров группового раунда.

В список претендентов таким образом попали гол Луки Модрича (Реал) в ворота Шахтера, Йосуа Киммиха (Бавария) — Локомотиву, Магомеда Сулейманова (Краснодар) — Севилье, Бруну Фернандеша (Манчестер Юнайтед) — Истанбул Башакшехиру, Антуана Гризмана (Барселона) — Ференцварошу и Неймара (ПСЖ) — Истанбул Башакшехиру.

⚽️ 𝗚𝗼𝗮𝗹 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽 𝗦𝘁𝗮𝗴𝗲 ⚽️

The nominees are in... 👇



Who are you voting for? 🤔#UCLGOTGS | @nissansports | #UCL