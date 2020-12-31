Испания

"Сине-гранатовые" продлят контракт со своим воспитанником до 2023 года.

Барселона не планирует в зимнее трансферное окно отправлять своего молодого полузащитника Рикарда Пуча за игровой практикой в другую команду.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "сине-гранатовые" подпишут с 21-летним испанцем новое соглашение, которое будет рассчитано до лета 2023 года с прописанной определенной суммой отступных.

Стоит отметить, что действующий контракт Пуча с Барселоной истекает в конце текущего сезона, но руководство каталонского клуба не намерено отпускать собственного воспитанника в качестве свободного агента.

В нынешней кампании Рикард Пуч провел всего пять неполных поединков в футболке "сине-гранатовых", в которых не отметился ни одним результативным действием.

Ранее появлялась информация, что в услугах испанского хавбека заинтересованы Милан, лондонский Арсенал, а также Лидс Юнайтед.